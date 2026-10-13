AI चीन और भारत के वैश्विक व्यापार को दे रहा रफ्तार, IMF ने दी चेतावनी

AI से मिली इस उम्मीद के बावजूद टेनरेरो ने इस बात पर जोर दिया कि कई देश भारी कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकारों को सुझाव दिया कि वे अपने बजट में कटौती करें, ताकि घाटा कम हो सके और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाएं, जिससे महंगाई को तय लक्ष्य तक वापस लाया जा सके।

उनका कहना है कि इन कदमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक से चलने वाली इस नई विकास की लहर के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी संतुलित बनी रहे।