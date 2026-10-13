AI चीन और भारत के वैश्विक व्यापार को दे रहा रफ्तार, IMF ने दी चेतावनी
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की मुख्य अर्थशास्त्री सिल्वाना टेनरेरो ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वैश्विक व्यापार को एक बड़ी रफ्तार दे रहा है, खासकर चीन और भारत के लिए।
बैंकॉक में IMF और विश्व बैंक की हाल की बैठकों के दौरान उन्होंने कहा कि AI ने व्यापार में बढ़ोतरी की गति को बढ़ाया है और इसे धीमा पड़ने से रोका है।
उनका मानना है कि अगर, AI नहीं होता तो हम व्यापार में काफी धीमी प्रगति देख रहे होते।
ब्याज दरें बढ़ाने की अपील
AI से मिली इस उम्मीद के बावजूद टेनरेरो ने इस बात पर जोर दिया कि कई देश भारी कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने सरकारों को सुझाव दिया कि वे अपने बजट में कटौती करें, ताकि घाटा कम हो सके और केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को बढ़ाएं, जिससे महंगाई को तय लक्ष्य तक वापस लाया जा सके।
उनका कहना है कि इन कदमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक से चलने वाली इस नई विकास की लहर के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी संतुलित बनी रहे।