सीमेंस ने मुनाफा बढ़ाने के लिए शुरू करने जा रही ऑटोमेशन बिजनेस

सीमेंस ने अपनी सबसे बड़ी डिविजन डिजिटल इंडस्ट्रीज की 4 यूनिट्स को एक साथ मिलाकर एक नया ऑटोमेशन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा।

कंपनी का लक्ष्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से वह अपने भौतिक उत्पादों को और भी स्मार्ट और कुशल बना सके, खासकर बोइंग और फॉक्सवैगन जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्राहकों के लिए।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रोलैंड बुश ने बताया कि इस कदम से कंपनी बिक्री, तकनीक और डाटा से जुड़े कामों में और तेजी और समझदारी से काम कर पाएगी।