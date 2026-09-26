सीमेंस ने मुनाफा बढ़ाने के लिए शुरू करने जा रही ऑटोमेशन बिजनेस
सीमेंस ने अपनी सबसे बड़ी डिविजन डिजिटल इंडस्ट्रीज की 4 यूनिट्स को एक साथ मिलाकर एक नया ऑटोमेशन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा।
कंपनी का लक्ष्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से वह अपने भौतिक उत्पादों को और भी स्मार्ट और कुशल बना सके, खासकर बोइंग और फॉक्सवैगन जैसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्राहकों के लिए।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रोलैंड बुश ने बताया कि इस कदम से कंपनी बिक्री, तकनीक और डाटा से जुड़े कामों में और तेजी और समझदारी से काम कर पाएगी।
पुनर्गठन से ज्यादा मार्जिन की उम्मीद
इंडस्ट्रियल AI में सीमेंस की मजबूत पकड़ ने इसे जर्मनी की सबसे कीमती कंपनियों में से एक बना दिया है। हालांकि, मुनाफे के मामले में यह अभी भी स्विट्जरलैंड की ABB लिमिटेड जैसी यूरोपीय कंपनियों से पीछे है।
अमेरिका की हनीवेल इंटरनेशनल जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले तो इसका मार्जिन और भी कम है। इस अंतर को कम करने के लिए सीमेंस ने यह पुनर्गठन किया है। अलताइर और डॉटमैटिक्स जैसे कुछ नए अधिग्रहण भी किए हैं। कंपनी नवाचार और दक्षता पर दोगुना ध्यान दे रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है।