शिवामी ने मुंबई में खोला भारत का पहला जेमिनी एंटरप्राइज सेंटर

यहां संगठन अपने विचारों को परख सकते हैं, जेमिनी AI मॉडल्स को खुद आजमा सकते हैं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपनी बदलाव की रणनीति तैयार कर सकते हैं।

शिवामी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक पुनीत ठक्कर बताते हैं कि यह सेंटर टीमों को अपने विचारों को प्रमाणित करने और साथ मिलकर समाधान तैयार करने का अवसर देता है।

दूसरी तरफ, गूगल क्लाउड इंडिया के SMB इंडिया प्रमुख अभिनव किशोर ने बताया कि इनोवेशन वर्कशॉप्स के जरिए नई तकनीकें खोजने के लिए यह एक जीवंत केंद्र है।