चीन और ब्रिटेन में भी भारत के निर्यात में तगड़ा इजाफा हुआ। चीन को निर्यात 88.9 फीसदी बढ़ा, जबकि ब्रिटेन को 46.3 फीसदी की बढ़ोतरी मिली।

मलेशिया ने तो सबको चौंका दिया, जहां निर्यात में 148.8 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सभी बाजारों में ऐसी चमक नहीं दिखी।

सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को होने वाले निर्यात में कुल मिलाकर 1.9 फीसदी की गिरावट आई। सऊदी अरब में यह गिरावट मुख्य रूप से कॉपर और एल्युमिनियम के कम शिपमेंट की वजह से हुई, वहीं UAE में जहाज और मोटर गाड़ियों के शिपमेंट में कमी के चलते निर्यात घटा।

इसके बावजूद, कुल मिलाकर निर्यात का जोश बरकरार दिख रहा है, जिसे अलग-अलग क्षेत्रों और सेक्टर्स में हुई व्यापक वृद्धि से रफ्तार मिली है।