अमेरिकी दम पर भारत का इंजीनियरिंग निर्यात रिकॉर्ड तोड़
भारत के इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात के लिए अक्टूबर का महीना बहुत शानदार रहा। इस महीने निर्यात में 36 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे कुल निर्यात 12.74 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) तक पहुंच गया।
इस बढ़ोतरी में अमेरिका का अहम रोल रहा, जहां निर्यात में 62 फीसदी का जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अक्टूबर में भारत के कुल सामान निर्यात में इंजीनियरिंग सामान की हिस्सेदारी 25.8 फीसदी रही।
चीन, मलेशिया और ब्रिटेन में निर्यात बढ़ा
चीन और ब्रिटेन में भी भारत के निर्यात में तगड़ा इजाफा हुआ। चीन को निर्यात 88.9 फीसदी बढ़ा, जबकि ब्रिटेन को 46.3 फीसदी की बढ़ोतरी मिली।
मलेशिया ने तो सबको चौंका दिया, जहां निर्यात में 148.8 फीसदी की भारी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, सभी बाजारों में ऐसी चमक नहीं दिखी।
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को होने वाले निर्यात में कुल मिलाकर 1.9 फीसदी की गिरावट आई। सऊदी अरब में यह गिरावट मुख्य रूप से कॉपर और एल्युमिनियम के कम शिपमेंट की वजह से हुई, वहीं UAE में जहाज और मोटर गाड़ियों के शिपमेंट में कमी के चलते निर्यात घटा।
इसके बावजूद, कुल मिलाकर निर्यात का जोश बरकरार दिख रहा है, जिसे अलग-अलग क्षेत्रों और सेक्टर्स में हुई व्यापक वृद्धि से रफ्तार मिली है।