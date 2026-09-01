फास्ट-फैशन कंपनी शीन के शेयर पहले दिन ही 10 फीसदी लुढ़के

दुनियाभर में लोकप्रिय फास्ट-फैशन ब्रांड शीन के शेयर हांगकांग में अपनी पहली ट्रेडिंग के दिन ही 10 फीसदी तक लुढ़क गए। शेयर का भाव 48.56 हांगकांग डॉलर (करीब 580 रुपये) से शुरू होकर तेजी से गिरकर 43.72 हांगकांग डॉलर (करीब 520 रुपये) पर आ गया।

इस आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) के जरिए कंपनी ने 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 160 अरब रुपये) जुटाए।

कंपनी का नया मूल्यांकन 26.3 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) आंका गया है, जो 2022 में निजी फंडिंग के समय रहे उसके करीब 100 अरब डॉलर (करीब 9,000 अरब रुपये) के उच्चतम स्तर से काफी कम है।