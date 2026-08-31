HDFC बैंक के नेतृत्व में बदलाव के बीच शेयरों में 2 फीसदी का उछाल

इस दौड़ में मौजूदा उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के पूर्व चेयरमैन दिनेश खारा का नाम सबसे आगे चल रहा है।

हालांकि, इस नेतृत्व बदलाव को लेकर विश्लेषकों की राय अलग-अलग है। कुछ का मानना है कि अगर, बैंक अपनी रणनीति में सुधार करता है तो इसमें बड़ी ग्रोथ की संभावना है, वहीं कुछ विश्लेषकों को थोड़े समय के लिए दिक्कतें आने की चिंता है।

इसके बावजूद, जब बाजार के प्रमुख सूचकांक गिरे, तब भी HDFC बैंक के शेयरों ने बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया। यह इस बात का संकेत है कि एक मुश्किल साल के बाद निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा?