जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में लगातार दूसरे दिन जोरदार उछाल
बिज़नेस
जी एंटरटेनमेंट के शेयर सोमवार (12 अक्टूबर) को 7 फीसदी ऊपर चढ़े। यह लगातार दूसरा दिन था, जब कंपनी के शेयरों में तेजी देखी गई।
बाजार में जी के शेयरों का बड़ा कारोबार हुआ, जहां लगभग 169.84 लाख शेयर बेचे-खरीदे गए। इससे शेयर का दाम 74.90 रुपये तक पहुंच गया।
इस साल आई करीब 18 फीसदी की गिरावट
इस तेजी के बावजूद जी के शेयर इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 18 फीसदी नीचे आ गए हैं। पिछले महीने में भी इनमें लगभग 7 फीसदी की गिरावट आई है, जो कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है।
इसके अलावा, कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच के घेरे में भी है। मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को एक जारी जांच के सिलसिले में जी को नोटिस भेजा था।
यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब भारतीय शेयर बाजार भी मुद्रा की स्थिरता और केंद्रीय बैंक के फैसलों को लेकर थोड़ा डांवाडोल चल रहा है।