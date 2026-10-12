जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में लगातार दूसरे दिन जोरदार उछाल

इस तेजी के बावजूद जी के शेयर इस साल की शुरुआत से अब तक लगभग 18 फीसदी नीचे आ गए हैं। पिछले महीने में भी इनमें लगभग 7 फीसदी की गिरावट आई है, जो कंपनी के लिए अच्छी खबर नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की जांच के घेरे में भी है। मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को एक जारी जांच के सिलसिले में जी को नोटिस भेजा था।

यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब भारतीय शेयर बाजार भी मुद्रा की स्थिरता और केंद्रीय बैंक के फैसलों को लेकर थोड़ा डांवाडोल चल रहा है।