भारतीय बैंकों के शेयरों में NSE-BSE पर दिखा बड़ा अंतर

यह अंतर 3 अगस्त को शुरू हुई एक नई क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम की वजह से सामने आया है। इस सिस्टम से 200 से भी ज्यादा शेयरों के आखिरी दाम तय होते हैं। गुरुवार के कारोबार के दौरान BSE बैंकएक्स इंडेक्स तेजी से नीचे गिरा। हालांकि, बाद में इसमें थोड़ी रिकवरी भी हुई।

अब कई ट्रेडर इस बात को लेकर चिंतित हैं। कुछ का कहना है कि एक ठोस प्राइसिंग मॉडल न होने के कारण निष्पक्ष कारोबार करना मुश्किल हो गया है और इससे कीमतों में हेराफेरी की गुंजाइश बढ़ गई है।

नियामकों ने पहले ही 2 फर्मों पर इस सिस्टम का गलत फायदा उठाने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। इस घटना से भारत के शेयर बाजारों में भरोसे को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।