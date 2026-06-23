उबर पर शेयरधारकों ने दायर किया मुकदमा

उबर के निदेशक मंडल और अधिकारियों पर शेयरधारकों का मुकदमा, लगाए गंभीर आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:05 am Jun 23, 202609:05 am

क्या है खबर?

कैब सेवा कंपनी उबर के शेयरधारकों ने कंपनी के निदेशक मंडल और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी की तेज वृद्धि के लिए जानबूझकर नियमों के पालन और सुरक्षा उपायों में कमी की गई। मुकदमे में कहा गया है कि इस लापरवाही की वजह से कंपनी को कानूनी और नियामकीय जोखिमों का सामना करना पड़ा है। शेयरधारकों का आरोप है कि कंपनी ने ग्राहक सुरक्षा को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी।