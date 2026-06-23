शेयरधारकों ने उबर बोर्ड के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामलों की अनदेखी को लेकर किया मुकदमा

शेयरधारकों ने की मुआवजे की मांग

शेयरधारकों ने उबर पर विकलांग यात्रियों के साथ भेदभाव करने और गलत बिलिंग करने के पुराने मामलों को भी सामने लाया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) दारा खोसरौशाही समेत शीर्ष अधिकारियों पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने मुआवजे की मांग की है।

अब 40 फीसदी से भी कम यूजर उबर के सुरक्षा उपायों पर भरोसा करते हैं। इन नकारात्मक खबरों के चलते सितंबर, 2025 से कंपनी के शेयर 25 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गए हैं। अभी तक उबर ने इस मामले पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।