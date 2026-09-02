शेयर बाजार: सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

शेयर बाजार: सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (2 सितंबर) सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही घंटे बाद सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़क गया। दोपहर 12:00 बजे के करीब सेंसेक्स 666 अंकों की गिरावट के साथ 76,277 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 240 अंक लुढ़ककर 23,815 पर पहुंच गया था। बाजार में चौतरफा बिकवाली के कारण कई बड़े शेयरों में भी दबाव देखने को मिला और निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है।
वैश्विक तनाव
पश्चिम एशिया में बढ़ा तनाव
पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव बाजार की गिरावट की एक बड़ी वजह है।
अमेरिका ने ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से तनाव बढ़ गया। इसके असर से ब्रेंट क्रूड करीब 1 प्रतिशत बढ़कर 95.4 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया।
कारोबार के दौरान यह करीब छह हफ्ते के उच्च स्तर पर भी पहुंचा था। युद्ध बढ़ने की आशंका से निवेशकों में चिंता बढ़ी है।
कच्चा तेल
महंगा कच्चा तेल बढ़ा रहा चिंता
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भी भारतीय बाजार पर दबाव बढ़ाया है।
ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 95.4 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि WTI क्रूड पिछले दो कारोबारी सत्रों में 8 प्रतिशत से ज्यादा महंगा हो चुका है।
भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, इसलिए कीमत बढ़ने से देश का आयात बिल बढ़ सकता है। इससे महंगाई बढ़ने की चिंता पैदा होती है और शेयर बाजार पर असर पड़ता है।
अन्य
अमेरिकी और एशियाई बाजार भी कमजोर
वैश्विक बाजारों में कमजोरी का असर भी भारतीय शेयर बाजार पर पड़ा है।
मंगलवार को S&P 500 में 0.7 प्रतिशत, डॉव जोंस में 0.8 प्रतिशत और नैस्डैक में 1 प्रतिशत की गिरावट आई। अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीब 4.79 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो 20 महीने के ऊंचे स्तर के करीब है।
एशिया में शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं।