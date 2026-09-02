सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़का

शेयर बाजार: सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़का, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:25 pm Sep 02, 202602:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (2 सितंबर) सुबह से ही भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही घंटे बाद सेंसेक्स 700 अंकों तक लुढ़क गया। दोपहर 12:00 बजे के करीब सेंसेक्स 666 अंकों की गिरावट के साथ 76,277 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 240 अंक लुढ़ककर 23,815 पर पहुंच गया था। बाजार में चौतरफा बिकवाली के कारण कई बड़े शेयरों में भी दबाव देखने को मिला और निवेशकों की चिंता बढ़ी हुई है।