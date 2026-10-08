शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अक्टूबर) सेंसेक्स में 1,100 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब सेंसेक्स 1,122 अंकों की गिरावट के साथ 71,515 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 379 अंक टूटकर 22,223 अंक पर बना हुआ था। बाजार में गिरावट व्यापक रही और ज्यादातर सेक्टर दबाव में दिखे। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी करीब 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
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बढ़ी ब्याज दरों की चिंता
बाजार में गिरावट की एक बड़ी वजह ब्याज दरों को लेकर बढ़ी चिंता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बुधवार को रेपो रेट में 25 अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5 प्रतिशत कर दिया। करीब 4 साल बाद हुई इस बढ़ोतरी से कर्ज महंगा होने और कंपनियों की लागत बढ़ने की आशंका है।
इसके साथ ही महंगाई को लेकर चिंता बनी हुई है। ऊंची ब्याज दरों के कारण रेट-सेंसिटिव शेयरों पर दबाव देखने को मिला।
#2
विदेशी निवेशकों की बिकवाली
विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने भी घरेलू बाजार की गिरावट बढ़ाई है।
बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार से 6,121 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी की। इसके मुकाबले घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 4,596 करोड़ रुपये की खरीदारी की, जिससे कुछ सहारा मिला है।
इसके अलावा, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड करीब 5.3 प्रतिशत के ऊंचे स्तर पर है। इससे विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय शेयरों में निवेश कम आकर्षक माना जाता है।
#3
महंगा कच्चा तेल भी बनी वजह
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी बाजार के लिए बड़ी चिंता बन गई हैं।
गुरुवार को ब्रेंट क्रूड 2.28 डॉलर बढ़कर 102.28 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI 1.66 डॉलर बढ़कर 89.94 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
तेल महंगा होने से भारत के आयात बिल और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। कमजोर रुपये और वैश्विक बाजारों की चिंता ने भी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया है, जिससे बिकवाली बढ़ी है।