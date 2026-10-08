सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक टूटा

शेयर बाजार: सेंसेक्स 1,100 अंकों से अधिक टूटा, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:35 pm Oct 08, 202603:35 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (8 अक्टूबर) सेंसेक्स में 1,100 अंकों से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है। आज दोपहर 2:30 बजे के करीब सेंसेक्स 1,122 अंकों की गिरावट के साथ 71,515 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 379 अंक टूटकर 22,223 अंक पर बना हुआ था। बाजार में गिरावट व्यापक रही और ज्यादातर सेक्टर दबाव में दिखे। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी करीब 0.8 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।