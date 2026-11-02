शेयर बाजार में सुबह-सुबह 900 अंक उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में सुबह-सुबह 900 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:28 am Nov 02, 202610:28 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (2 नवंबर) सुबह-सुबह तेजी देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 900 अंकों की तेजी दर्ज हुई। सुबह 10:15 बजे के करीब सेंसेक्स 957 अंक चढ़कर 75,416 अंक पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 253 अंकों की तेजी के साथ 23,306 अंकों पर बना हुआ था। बाजार में इस बढ़त के पीछे कई वजहें हैं, जिनमें रिलायंस के शेयरों में खरीदारी भी शामिल है।