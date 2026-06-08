शेयर बाजार में सुबह-सुबह 800 अंक टूटा सेंसेक्स

शेयर बाजार में सुबह-सुबह 800 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:45 am Jun 08, 202609:45 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में सुबह-सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। सुबह 9:40 बजे के करीब सेंसेक्स 699 अंक गिरकर 73,543 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 220 अंक टूटकर 23,146 के स्तर पर था। बड़े शेयरों के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। निवेशकों के बीच बढ़ी चिंता का असर पूरे बाजार पर दिखाई दिया।