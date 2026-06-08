शेयर बाजार में सुबह-सुबह 800 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में सुबह-सुबह भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 800 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है। सुबह 9:40 बजे के करीब सेंसेक्स 699 अंक गिरकर 73,543 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 220 अंक टूटकर 23,146 के स्तर पर था। बड़े शेयरों के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी बिकवाली देखी गई। निवेशकों के बीच बढ़ी चिंता का असर पूरे बाजार पर दिखाई दिया।
वजह
ईरान-इजरायल तनाव बना बड़ी वजह
बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह ईरान-इजरायल के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। ईरान के ताजा मिसाइल हमलों के बाद वैश्विक निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है। इसका असर दुनियाभर के बाजारों पर दिखाई दे रहा है। निवेशकों को डर है कि अगर संघर्ष और बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी आशंका के चलते शेयर बाजारों में बिकवाली बढ़ी और जोखिम वाली संपत्तियों से निवेशक दूरी बनाते नजर आए।
तेल
कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी
मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भी जोरदार उछाल आया है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.16 प्रतिशत बढ़कर 92.50 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड 2.35 प्रतिशत चढ़कर 95.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखा। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए महंगे तेल का असर अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि निवेशक सतर्क नजर आए।
बिकवाली
एशियाई बाजारों में भारी बिकवाली
भारतीय बाजार पर एशियाई शेयर बाजारों की कमजोरी का भी असर पड़ा है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 8 प्रतिशत से अधिक टूट गया, जबकि जापान का निक्केई करीब 2,780 अंक गिरकर 63,804 के स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक भी 1.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। एशिया के प्रमुख बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट ने भारतीय निवेशकों का भरोसा कमजोर किया, जिससे घरेलू बाजार में भी बिकवाली बढ़ गई।
चिंता
अमेरिकी संकेतों ने बढ़ाई चिंता
अमेरिकी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों ने भी निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। डॉव जोन्स फ्यूचर्स 124 अंक यानी 0.25 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे थे, जबकि S&P 500 और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब 0.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मजबूत अमेरिकी रोजगार आंकड़ों के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है। इसके चलते 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5 प्रतिशत के पार पहुंच गई, जिससे वैश्विक बाजारों में दबाव बढ़ा है।