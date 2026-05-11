शेयर बाजार में 1,000 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज (11 मई) सुबह-सुबह गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 1,000 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। सेंसेक्स 1,000 अंक गिरकर 76,364 के स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर 23,896 पर आ गया। कारोबार के दौरान BSE 150 मिडकैप और 250 स्मॉलकैप सूचकांक भी करीब 1 प्रतिशत तक टूट गए। इससे निवेशकों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

वजह अमेरिका-ईरान तनाव बना बड़ी वजह बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत बिगड़ती दिख रही है। अमेरिका अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य ताकत को लेकर सख्त रुख अपना सकता है। वहीं इजरायल ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा बताया है। इन हालातों से दुनियाभर के बाजारों में चिंता बढ़ गई है।

असर बचत की अपील का भी दिखा असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल-डीजल, गैस और दूसरी जरूरी चीजों का इस्तेमाल सोच-समझकर करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने एक साल तक सोना खरीदने से बचने को भी कहा है। बाजार में इसे लेकर चिंता बढ़ी कि अगर लोग खर्च कम करेंगे तो कारोबार और कंपनियों की कमाई पर असर पड़ सकता है। इससे निवेशकों के बीच डर बढ़ा और बाजार में कमजोरी देखने को मिली। इसका असर कई बड़े शेयरों पर भी साफ दिखाई दिया।

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तेल कच्चे तेल की कीमतों ने बढ़ाई परेशानी दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी बाजार गिरने की अहम वजह बनी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 4 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 105 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई। होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल सप्लाई प्रभावित होने और पश्चिम एशिया के तनाव ने कीमतों को ऊपर पहुंचा दिया है। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में तेल महंगा होने से देश में महंगाई बढ़ने की चिंता बाजार में दिखाई दे रही है।

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