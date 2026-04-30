आज सुबह-सुबह सेंसेक्स में 1,100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है

शेयर बाजार में आज सुबह-सुबह क्यों 1,100 अंक लुढ़का सेंसेक्स? जानिए वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:42 am Apr 30, 202611:42 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (30 अप्रैल) सुबह-सुबह सेंसेक्स में 1,100 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स लगभग 1,150 अंक गिरकर 76,349 के इंट्राडे लो पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 350 अंक गिरकर 23,801 के स्तर पर आ गया। इस बड़ी गिरावट से निवेशकों को कुछ ही देर में लगभग 9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और बाजार में घबराहट का माहौल बना रहा।