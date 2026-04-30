अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.20 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

भारतीय रुपये में आज (30 अप्रैल) फिर गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आज 32 पैसे गिरकर अब तक के सबसे निचले स्तर 95.20 पर आ गया। शुरुआती कारोबार में ही रुपया 95 के स्तर को पार कर गया, जिससे बाजार में चिंता बढ़ गई। इससे पहले पिछले सत्र में यह 94.85 पर बंद हुआ था। लगातार कई दिनों से गिरावट का रुख बना हुआ है और निवेशकों का भरोसा कमजोर होता दिख रहा है।

असर तेल की बढ़ती कीमतों का असर रुपये पर दबाव की बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। ब्रेंट क्रूड की कीमत 122 से 123 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई है, जिससे भारत का आयात खर्च बढ़ने का डर है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है, इसलिए कीमत बढ़ने से डॉलर की मांग बढ़ जाती है। इससे रुपये की वैल्यू पर सीधा असर पड़ता है और यह और कमजोर होता जाता है।

कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी कारण रुपये की गिरावट के पीछे एक वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया, जिससे डॉलर मजबूत हुआ है। इसके अलावा वैश्विक तनाव और अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ रही है। इस वजह से अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपया कमजोर पड़ रहा है और दबाव में बना हुआ है।

Advertisement