शेयर बाजार में 6 प्रतिशत लुढ़के के पेटीएम शेयर

शेयर बाजार में 6 प्रतिशत लुढ़के के पेटीएम शेयर, RBI की कार्रवाई के बाद गिरावट

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:25 am Apr 27, 202610:25 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (27 अप्रैल) पेटीएम के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में कंपनी का स्टॉक तेजी से नीचे आया और करीब 6 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर लगभग 1,077 रुपये पर ट्रेड करने लगा। निवेशकों में इस खबर के बाद बेचैनी देखी गई और शेयर पर दबाव बना हुआ है। बाजार में यह गिरावट सीधे तौर पर हाल ही में आए एक बड़े फैसले के कारण देखने को मिली है।