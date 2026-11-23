अमेरिका के नए नियम चीन की सेमीकंडक्टर तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं, उन्होंने टेक कंपनियों के शेयरों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनियों पर विदेश में डाटा सेंटर बनाने को लेकर जो नए जुर्माने लगाए हैं, उससे निवेशक चीन में AI के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। यहां तक कि चीन के शेयर बाजार को सहारा देने के लिए सप्ताहंत पर कुछ उपाय भी घोषित किए गए थे, जिनमें मार्जिन फाइनेंसिंग की जरूरतों को आसान बनाना शामिल था।

इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा लौट नहीं पाया है। खासकर, अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं और चीनी बाजारों से पैसा बाहर जाने का डर निवेशकों को परेशान कर रहा है।