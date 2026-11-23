बिकवाली के बीच चीन के शेयर 16 महीने के निचले स्तर पर पहुंचे
चीन के शेयर बाजार में एक साल से भी ज्यादा समय बाद इतनी बड़ी गिरावट आई है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान हुआ है।
सोमवार को शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में एक फीसदी की गिरावट आई और यह जुलाई, 2025 के बाद पहली बार 3,500 के अहम स्तर से नीचे आ गया।
CSI300 और हांगकांग के हैंग सेंग जैसे दूसरे बड़े इंडेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई।
अमेरिकी नियमों से चीन का भरोसा डगमगाया
अमेरिका के नए नियम चीन की सेमीकंडक्टर तक पहुंच को सीमित कर रहे हैं, उन्होंने टेक कंपनियों के शेयरों के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनियों पर विदेश में डाटा सेंटर बनाने को लेकर जो नए जुर्माने लगाए हैं, उससे निवेशक चीन में AI के भविष्य को लेकर चिंता में पड़ गए हैं। यहां तक कि चीन के शेयर बाजार को सहारा देने के लिए सप्ताहंत पर कुछ उपाय भी घोषित किए गए थे, जिनमें मार्जिन फाइनेंसिंग की जरूरतों को आसान बनाना शामिल था।
इसके बावजूद निवेशकों का भरोसा लौट नहीं पाया है। खासकर, अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती चिंताएं और चीनी बाजारों से पैसा बाहर जाने का डर निवेशकों को परेशान कर रहा है।