देश की शीर्ष 7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.13 लाख करोड़ रुपये घटा

बाजार में गिरावट के बावजूद, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसी कुछ कंपनियों ने अपना पूंजीकरण बढ़ाया है। दूसरी तरफ, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस को नुकसान उठाना पड़ा। HDFC बैंक का मूल्यांकन 11,558 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का 10,086 करोड़ रुपये घट गया है।

गिरावट के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, जिसका बाजार पूंजीकरण 17.38 लाख करोड़ रुपये है। बाजार में यह सुस्ती लगातार तीसरे सप्ताह भी जारी रही। इसकी मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें और दुनियाभर में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव माने जा रहे हैं।