देश की शीर्ष 7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.13 लाख करोड़ रुपये घटा
यह सप्ताह देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों के लिए अच्छा नहीं रहा। शीर्ष-10 में से 7 कंपनियों के मूल्यांकन में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपये की गिरावट देखने को मिली।
रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारती एयरटेल को सबसे ज्यादा झटका लगा। इन दोनों कंपनियों के मूल्यांकन 40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा कम हो गए। यह गिरावट शेयर बाजार में आई सुस्ती के कारण हुई, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में थोड़ी कमजोरी दर्ज की गई।
इन कंपनियों के मूल्यांकन में हुई बढ़ोतरी
बाजार में गिरावट के बावजूद, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), ICICI बैंक और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसी कुछ कंपनियों ने अपना पूंजीकरण बढ़ाया है। दूसरी तरफ, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस को नुकसान उठाना पड़ा। HDFC बैंक का मूल्यांकन 11,558 करोड़ रुपये और बजाज फाइनेंस का 10,086 करोड़ रुपये घट गया है।
गिरावट के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है, जिसका बाजार पूंजीकरण 17.38 लाख करोड़ रुपये है। बाजार में यह सुस्ती लगातार तीसरे सप्ताह भी जारी रही। इसकी मुख्य वजह वैश्विक स्तर पर बढ़ती ब्याज दरें और दुनियाभर में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव माने जा रहे हैं।