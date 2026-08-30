अगले सप्ताह 7 कंपनियां IPO से जुटाएंगी 1,415 करोड़ रुपये

शेयर बाजार में अगले सप्ताह खासी हलचल देखने को मिल सकती है। इस दौरान 7 नए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनसे कंपनियों का 1,415 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

इनमें सबसे पहले मुंबई की लग्जरी फैशन कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स का IPO आएगा। यह कंपनी पर्नियाज पॉप-अप शॉप ब्रांड के तहत अपना कारोबार करती है।

इसका 680 करोड़ रुपये का IPO 31 अगस्त को खुलेगा। इसके एक शेयर की कीमत 546 से 575 रुपये तय की गई है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल भारत में अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स और बैक-एंड ऑफिस के किराए चुकाने के साथ-साथ बिक्री और मार्केटिंग पर खर्च करेगी।