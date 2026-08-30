अगले सप्ताह 7 कंपनियां IPO से जुटाएंगी 1,415 करोड़ रुपये
शेयर बाजार में अगले सप्ताह खासी हलचल देखने को मिल सकती है। इस दौरान 7 नए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनसे कंपनियों का 1,415 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।
इनमें सबसे पहले मुंबई की लग्जरी फैशन कंपनी पर्पल स्टाइल लैब्स का IPO आएगा। यह कंपनी पर्नियाज पॉप-अप शॉप ब्रांड के तहत अपना कारोबार करती है।
इसका 680 करोड़ रुपये का IPO 31 अगस्त को खुलेगा। इसके एक शेयर की कीमत 546 से 575 रुपये तय की गई है। कंपनी इस रकम का इस्तेमाल भारत में अपने एक्सपीरियंस सेंटर्स और बैक-एंड ऑफिस के किराए चुकाने के साथ-साथ बिक्री और मार्केटिंग पर खर्च करेगी।
SME सेक्टर के 4 IPO भी आएंगे
पर्पल स्टाइल लैब्स के बाद 1 सितंबर को रेज ऑफ बिलीफ का 125 करोड़ रुपये का IPO आएगा। उसी दिन दीपा ज्वेलर्स भी अपना 459.71 करोड़ रुपये का IPO लाएगी।
इनके अलावा, छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) के 4 IPO भी कतार में हैं। इनमें आशुतोष फाइबर और शांति इनआर्गेनिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो मिलकर 150.17 करोड़ रुपये जुटाने का इरादा रखती हैं।
इस सप्ताह कुल 15 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी पहली लिस्टिंग कराएंगी। इनमें आगमांट एंटरप्राइजेज और हाई-टेक इंजीनियर्स जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इस तरह यह सप्ताह निवेशकों और बाजार पर नजर रखने वालों के लिए काफी व्यस्त रहने वाला है।