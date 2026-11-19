कंपनी के एक शेयर की कीमत 83 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) तय की गई है। इस हिसाब से हर संस्थापक के बचे हुए शेयरों की कीमत लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) होगी।

एंथ्रोपिक के संस्थापक केवल अपने शेयर बेचकर पैसा नहीं कमा रहे हैं। उन्होंने कंपनी की वोटिंग व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई है कि सार्वजनिक होने के बाद भी आधे से ज्यादा फैसले लेने का कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा।

इसकी शुरुआत 2021 में AI की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। कंपनी ने ही क्लाउड और क्लाउड 2 जैसे AI मॉडल बनाए हैं।