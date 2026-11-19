एंथ्रोपिक के संस्थापक IPO में बेचेंगे 1.96 अरब डॉलर के शेयर
OpenAI के पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एंथ्रोपिक शुरू किया था, जो अब शेयर बाजार में आ रहा है।
कंपनी के 7 सह संस्थापक मिलकर कुल 1.96 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) के शेयर बेचेंगे। हर सह संस्थापक अपने करीब 33.78 लाख शेयर बेचेगा। इतने शेयर बेचने के बाद भी हर संस्थापक के पास लगभग 24 करोड़ शेयर बचे रहेंगे। इस तरह कंपनी में उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी।
संस्थापकों के पास रहेगा वोटिंग का कंट्रोल
कंपनी के एक शेयर की कीमत 83 डॉलर (करीब 7,800 रुपये) तय की गई है। इस हिसाब से हर संस्थापक के बचे हुए शेयरों की कीमत लगभग 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) होगी।
एंथ्रोपिक के संस्थापक केवल अपने शेयर बेचकर पैसा नहीं कमा रहे हैं। उन्होंने कंपनी की वोटिंग व्यवस्था कुछ इस तरह बनाई है कि सार्वजनिक होने के बाद भी आधे से ज्यादा फैसले लेने का कंट्रोल उन्हीं के पास रहेगा।
इसकी शुरुआत 2021 में AI की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखकर की गई थी। कंपनी ने ही क्लाउड और क्लाउड 2 जैसे AI मॉडल बनाए हैं।