सर्विसनाउ की भारत को अपना प्रमुख बाजार बनाने की योजना
क्लाउड वर्कफ्लो कंपनी सर्विसनाउ भारत को अपने प्रमुख बाजारों में से एक बनाने पर जोर दे रही है। कंपनी का लक्ष्य इसको दुनिया के शीर्ष 3 बाजारों में शामिल करना है।
कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) अमित जवेरी ने मुंबई में आयोजित वर्ल्ड फोरम में इस योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि देश में तेजी से बढ़ता कारोबार और नवाचार की जबरदस्त ललक इस बड़े फैसले की खास वजहें हैं।
AI इंजीनियर्स की हो रही भर्ती
सर्विसनाउ के लगभग हर 5 कर्मचारियों में से एक भारत में काम करता है। उसके करीब 6,000 कर्मचारी हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से उसके वैश्विक आपूर्ति के लगभग आधे काम को संभालते हैं।
कंपनी अपनी इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए और ज्यादा इंजीनियर्स की भर्ती कर रही है, खासकर उन लोगों की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में माहिर हैं।
उसको उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक AI से होने वाली सालाना अनुबंध मूल्य 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) से ऊपर पहुंच जाएगी।