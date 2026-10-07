सर्विसनाउ की भारत को अपना प्रमुख बाजार बनाने की योजना

सर्विसनाउ के लगभग हर 5 कर्मचारियों में से एक भारत में काम करता है। उसके करीब 6,000 कर्मचारी हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों से उसके वैश्विक आपूर्ति के लगभग आधे काम को संभालते हैं।

कंपनी अपनी इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए और ज्यादा इंजीनियर्स की भर्ती कर रही है, खासकर उन लोगों की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में माहिर हैं।

उसको उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक AI से होने वाली सालाना अनुबंध मूल्य 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) से ऊपर पहुंच जाएगी।