6 महीने पहले बने स्टार्टअप की 2.5 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर फंडिंग जुटाने की योजना
कैलिफोर्निया का महज 6 महीने पुराना स्टार्टअप नुवाकोर 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) के मूल्यांकन पर नई फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा है।
कंपनी डाटा सेंटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए एक नया सेंट्रल प्रोसेसर बना रही है। इसकी इतनी मांग है क्योंकि एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को लगातार ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। दिलचस्प बात यह है कि नुवाकोर ने अभी तक अपना कोई उत्पाद बाजार में नहीं उतारा है, फिर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है।
AI चिप डिजाइन पर सबसे ज्यादा ध्यान
गेरार्ड विलियम्स, जॉन ब्रूनो और राम श्रीनिवासन जैसे इंजीनियर्स ने मिलकर नुवाकोर की नींव रखी है। यह अपना काम पुराने तरीकों से अलग कर रही है। कंपनी सबसे पहले अपनी चिप के मुख्य हिस्सों का डिजाइन बनाती है, फिर उसके बाद x86 या Arm जैसे स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पर काम करती है।
इसका फायदा यह है कि वे पुराने टेम्प्लेट से बंधे नहीं रहते, बल्कि AI पर आधारित डाटा सेंटर्स के लिए सबसे बेहतरीन डिजाइन बना पाते हैं।
इंटेल और AMD जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में यह एक बहुत ही साहसिक कदम माना जा रहा है। साफ है कि निवेशक इस नए नजरिए से काफी प्रभावित हैं।