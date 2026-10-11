6 महीने पहले बने स्टार्टअप की 2.5 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर फंडिंग जुटाने की योजना

गेरार्ड विलियम्स, जॉन ब्रूनो और राम श्रीनिवासन जैसे इंजीनियर्स ने मिलकर नुवाकोर की नींव रखी है। यह अपना काम पुराने तरीकों से अलग कर रही है। कंपनी सबसे पहले अपनी चिप के मुख्य हिस्सों का डिजाइन बनाती है, फिर उसके बाद x86 या Arm जैसे स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर पर काम करती है।

इसका फायदा यह है कि वे पुराने टेम्प्लेट से बंधे नहीं रहते, बल्कि AI पर आधारित डाटा सेंटर्स के लिए सबसे बेहतरीन डिजाइन बना पाते हैं।

इंटेल और AMD जैसी बड़ी कंपनियों के दबदबे वाले इस क्षेत्र में यह एक बहुत ही साहसिक कदम माना जा रहा है। साफ है कि निवेशक इस नए नजरिए से काफी प्रभावित हैं।