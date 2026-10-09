शेयर बाजार में सुबह-सुबह 800 अंक उछला सेंसेक्स, क्या है तेजी की वजह?

बाजार को अंतरराष्ट्रीय तनाव कम होने की उम्मीद से भी सहारा मिला।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद निवेशकों को लगा कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई की आशंका फिलहाल टल सकती है। इससे बाजार में चिंता कम हुई। वहीं, कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई।

ब्रेंट क्रूड करीब 1.11 प्रतिशत टूटकर 103 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए सस्ता तेल राहत दे सकता है।