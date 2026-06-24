शेयर बाजार में 1,000 उछला सेंसेक्स

शेयर बाजार में 1,000 उछला सेंसेक्स, क्या है इस तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:10 pm Jun 24, 202603:10 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार में आज (24 जून) सेंसेक्स में 1,000 अंकों से अधिक की उछाल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 1,000 अंक चढ़कर 77,190 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 बढ़कर 24,090 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में भी बढ़त दर्ज की गई। बाजार में खरीदारी बढ़ने से निवेशकों की संपत्ति में भी एक दिन में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।