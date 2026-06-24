शेयर बाजार में 1,000 उछला सेंसेक्स, क्या है इस तेजी की वजह?
क्या है खबर?
शेयर बाजार में आज (24 जून) सेंसेक्स में 1,000 अंकों से अधिक की उछाल देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 1,000 अंक चढ़कर 77,190 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 बढ़कर 24,090 के दिन के उच्च स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी मिडकैप 100 और स्मॉलकैप 100 सूचकांकों में भी बढ़त दर्ज की गई। बाजार में खरीदारी बढ़ने से निवेशकों की संपत्ति में भी एक दिन में करीब 2 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।
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बैंकिंग और IT शेयरों में खरीदारी से बढ़ा बाजार
शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह बैंकिंग, वित्तीय और IT शेयरों में मजबूत खरीदारी रही है। इन क्षेत्रों के कई बड़े शेयरों में निवेशकों ने फिर से दांव लगाया, जिससे बाजार को अच्छा सहारा मिला है। इसके अलावा, कंपनियों की आय में सुधार और आने वाली तिमाहियों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया। इसी कारण प्रमुख सूचकांकों में पूरे दिन मजबूती का माहौल बना रहा।
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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मिला सहारा
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने भी भारतीय बाजार की तेजी में अहम भूमिका निभाई है। तेल सस्ता होने से भारत का आयात बिल और व्यापार घाटा नियंत्रित रहने की उम्मीद बढ़ी है। साथ ही महंगाई पर दबाव कम होने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलने की संभावना भी मजबूत हुई है। इन कारणों से निवेशकों का रुझान शेयर बाजार की ओर बढ़ा और कई क्षेत्रों में खरीदारी देखने को मिल रही है।
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विदेशी निवेश और व्यापार समझौते की उम्मीद बनी वजह
भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार की धारणा को मजबूत किया है। इसके अलावा, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार कम होने और रुपये में स्थिरता आने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। वैश्विक बाजारों में कुछ उतार-चढ़ाव के बीच भारत को अपेक्षाकृत मजबूत और आकर्षक बाजार माना जा रहा है। इन सभी वजहों ने मिलकर घरेलू शेयर बाजार में तेजी को बल दिया है।