शेयर बाजार: सेंसेक्स में 434 अंकों की बढ़त, निफ्टी भी 25,000 के पार

शेयर बाजार: सेंसेक्स में 434 अंकों की बढ़त, निफ्टी भी 25,000 के पार
सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत जोरदार रही। सुबह 9:17 बजे सेंसेक्स 434.80 अंक ऊपर चढ़कर 82,027.25 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने 25,250 का स्तर पार कर लिया।
बाजार की इस तेजी के पीछे मुख्य वजह IT और बैंकिंग शेयरों में जबरदस्त उछाल रही। साथ ही कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों का सकारात्मक रुख भी बाजार के लिए फायदेमंद साबित हुआ।
IT और बैंक शेयरों ने दी बाजार को रफ्तार
इस बढ़त में इंफोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी IT कंपनियों ने खास भूमिका निभाई। इनके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक (SBI), कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस जैसे बड़े बैंकों के शेयरों में भी खूब तेजी देखने को मिली।
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी निवेशकों का जोरदार निवेश और उम्मीद से बेहतर कंपनियों के नतीजे इस उछाल को ऊर्जा दे रहे हैं।
हालांकि, सभी सेक्टर्स में ऐसा नहीं रहा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और टाटा स्टील जैसी कंपनियों के शेयर गिरे भी, लेकिन भविष्य में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद के चलते दलाल स्ट्रीट पर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है।