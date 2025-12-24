शेयर बाजार में सेंसेक्स चढ़ा 250 अंक ऊपर, क्या है तेजी की वजह?

#1 ग्लोबल संकेतों से बाजार को मिला सहारा शेयर बाजार में तेजी के पीछे ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेत अहम वजह रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा, मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए थे। इन संकेतों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और घरेलू बाजार में भी खरीदारी का माहौल बना है।

#2 रुपये में मजबूती और वैल्यू बाइंग का असर बाजार की मजबूती में रुपये की चाल का भी योगदान रहा है। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 89.51 पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने के कदमों से भी बाजार को सहारा मिला है। इसके साथ ही, शुरुआती गिरावट के बाद कुछ चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।

