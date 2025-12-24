शेयर बाजार में सेंसेक्स चढ़ा 250 अंक ऊपर, क्या है तेजी की वजह?

शेयर बाजार में सेंसेक्स चढ़ा 250 अंक ऊपर, क्या है तेजी की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (24 दिसंबर) सुबह उतार-चढ़ाव के बाद मजबूती देखने को मिली। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार खुलने के कुछ देर बाद सेंसेक्स में 250 अंकों तक तेजी दर्ज हुई। सुबह 11:00 बजे तक सेंसेक्स 115.80 अंक की बढ़त के साथ 85,640.64 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 40.70 अंक चढ़कर 26,217.85 पर कारोबार करता दिखा। शुरुआती दबाव के बाद निवेशकों की खरीदारी से बाजार को सहारा मिला है।
#1
ग्लोबल संकेतों से बाजार को मिला सहारा
शेयर बाजार में तेजी के पीछे ग्लोबल मार्केट से मिले सकारात्मक संकेत अहम वजह रहे। एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा, मंगलवार को अमेरिकी बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए थे। इन संकेतों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा और घरेलू बाजार में भी खरीदारी का माहौल बना है।
#2
रुपये में मजबूती और वैल्यू बाइंग का असर
बाजार की मजबूती में रुपये की चाल का भी योगदान रहा है। शुरुआती कारोबार में रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत होकर 89.51 पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने के कदमों से भी बाजार को सहारा मिला है। इसके साथ ही, शुरुआती गिरावट के बाद कुछ चुनिंदा शेयरों में वैल्यू बाइंग देखने को मिली है। श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस जैसे शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है।
#3
तकनीकी स्तर और आगे की दिशा पर नजर
तकनीकी तौर पर बाजार कुछ अहम स्तरों के आसपास बना हुआ है। निफ्टी के लिए 26,100 का स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में देखा जा रहा है, जबकि ऊपर की ओर 26,300 के आसपास शुरुआती रुकावट मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू आर्थिक हालात मजबूत हैं और आने वाले समय में आय में सुधार की उम्मीद है। ऐसे में बाजार में सीमित दायरे में मजबूती बने रहने के संकेत मिल रहे हैं।