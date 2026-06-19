शेयर बाजार में सुबह-सुबह 700 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (19 जून) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में सुबह-सुबह ही करीब 700 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। सुबह 10:00 बजे के करीब सेंसेक्स 655 अंक टूटकर 76,754 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 179 अंक गिरकर 23,988 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार पांच कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होती दिखाई दे रही है।
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IT शेयरों में बिकवाली से बढ़ा दबाव
बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह IT शेयरों में भारी बिकवाली मानी जा रही है। अमेरिकी टेक कंपनी एक्सेंचर ने अपने राजस्व वृद्धि अनुमान में कटौती की और मांग के कमजोर रहने का संकेत दिया। इसके बाद भारतीय IT कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। निफ्टी IT इंडेक्स 6 प्रतिशत से ज्यादा टूट गया। इंफोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और दूसरी बड़ी IT कंपनियों के शेयरों में भी तेज बिकवाली से पूरे बाजार पर दबाव बढ़ गया।
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बढ़ी बाजार की चिंता और अस्थिरता
बाजार में अस्थिरता बढ़ने से निवेशकों की चिंता भी बढ़ गई है। वोलैटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया VIX में करीब 6 प्रतिशत की तेजी आई और यह 13.37 के स्तर पर पहुंच गया। आमतौर पर इस सूचकांक में बढ़ोतरी को बाजार में अनिश्चितता और बढ़ते जोखिम का संकेत माना जाता है। ऐसे माहौल में निवेशक नए निवेश से बचते हैं और मुनाफा सुरक्षित करने के लिए शेयरों में बिकवाली बढ़ा देते हैं।
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विदेशी निवेशकों की बिकवाली का भी असर
विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाने का काम किया है। एक दिन की खरीदारी के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने फिर से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की। गुरुवार को उन्होंने 1,025 करोड़ रुपये से ज्यादा के शेयर बेचे। विदेशी फंड की निकासी से बाजार की धारणा कमजोर हुई और निवेशकों की सतर्कता बढ़ गई। इसी वजह से आज कारोबार की शुरुआत से ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बने रहे।