बाजार खुलते ही सेंसेक्स-निफ्टी में बड़ी गिरावट

शेयर बाजार में सुबह-सुबह 700 अंक टूटा सेंसेक्स, क्या है गिरावट की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:32 am Jun 19, 202610:32 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (19 जून) बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में सुबह-सुबह ही करीब 700 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली। सुबह 10:00 बजे के करीब सेंसेक्स 655 अंक टूटकर 76,754 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 179 अंक गिरकर 23,988 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार पांच कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद बाजार में मुनाफावसूली और कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित होती दिखाई दे रही है।