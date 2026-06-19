बाजार खुलते ही IT शेयरों में बड़ी गिरावट

शेयर बाजार: IT शेयरों में आज क्यों देखने को मिल रही बड़ी गिरावट?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Jun 19, 202609:48 am

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (19 जून) सुबह-सुबह IT सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद निफ्टी IT इंडेक्स करीब 6.5 प्रतिशत तक टूट गया, जबकि निफ्टी 50 में लगभग 1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। IT कंपनियों के शेयरों में अचानक आई इस बिकवाली से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इसके पीछे वैश्विक IT मांग को लेकर बढ़ती चिंताएं मुख्य वजह मानी जा रही है।