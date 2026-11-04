विदेशी निवेश की बदौलत 3 दिन में सेंसेक्स 2,900 अंक चढ़ा

जियोजित इंवेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ वीके विजयकुमार ने बताया, "अभी बाजार के माहौल में साफ तौर पर बदलाव दिख रहा है। इससे बाजार का ढांचा भी बदल गया है। बाजार का मिजाज बदलने का मुख्य कारण भारत के प्रति FIIs के रुख में अचानक आया बदलाव है।"

जब तक FIIs निवेश करना जारी रखते हैं और घरेलू निवेशकों का भरोसा बना रहता है, तब तक बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि 3 नवंबर को सेंसेक्स 1,225.07 अंक बढ़कर बंद हुआ था।