शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक उछला

शेयर बाजार में सेंसेक्स 700 अंक उछला, क्या है तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:02 pm Nov 20, 202603:02 pm

क्या है खबर?

भारतीय शेयर बाजार में आज (20 नवंबर) शुरुआती गिरावट के बाद जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दिन के निचले स्तर से उबरकर करीब 0.9 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। दोपहर 1:01 बजे सेंसेक्स 712 अंक चढ़कर 83,733 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 205 अंक की तेजी के साथ 25,719 पर था। इस दौरान बैंक और IT शेयरों में खरीदारी ने बाजार को सहारा दिया है।