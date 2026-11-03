सेंसेक्स 1,000 अंक उछला, क्या है आज शेयर बाजार में तेजी की वजह?

शेयर बाजार में तेजी की एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट है।

पिछले कारोबारी सत्र में ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 7 फीसदी टूटे थे और अब यह 105 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ने की उम्मीद से युद्ध खत्म होने की संभावना बढ़ी है।

इससे होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते तेल और गैस की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद भी जगी है।