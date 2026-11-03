शेयर बाजार: सेंसेक्स ने लगाई 587 अंकों की छलांग, निफ्टी 23,579 पर पहुंची
मंगलवार (3 नवंबर) को भारतीय शेयर बाजार में अच्छी खासी रौनक देखने को मिली। सेंसेक्स 587 अंक की बड़ी छलांग लगाकर 76,279.78 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी भी 23,579.65 के स्तर पर जा पहुंचा।
इस जबरदस्त तेजी की मुख्य वजह तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं (FMCG) और वित्तीय शेयरों में आया जोरदार उछाल रहा। साथ ही कैपिटल गेंस टैक्स में संभावित बदलाव और विदेशी निवेशकों की नए सिरे से बढ़ रही दिलचस्पी ने भी बाजार को खूब जोश दिया।
HDFC बैंक और इंफोसिस ने दी बढ़त
सीमेंट और FMCG जैसे सेक्टर में मजबूत बढ़त दर्ज की गई, जिनमें एक प्रतिशत से भी ज्यादा का उछाल आया। HDFC बैंक और इंफोसिस जैसे बड़े नाम इन सेक्टर्स में सबसे आगे रहे।
निवेशकों में उत्साह का माहौल है क्योंकि उन्हें कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने, पश्चिम एशिया में तनाव घटने और सरकार से कैपिटल गेन्स टैक्स के मोर्चे पर समर्थन मिलने की उम्मीदें हैं।
मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी जोरदार खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह साफ होता है कि बाजार में सकारात्मक लहर चल रही है।