डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, जानिए क्या रही वजह

बुधवार (4 नवंबर) को रुपये में मजबूती दिखी और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे चढ़कर 94.61 पर पहुंच गया। रुपये की इस बढ़त की वजह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर का कमजोर पड़ना था।

इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 435.10 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी में भी 115.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई। बाजार की इस तेजी ने भी रुपये को मजबूत बनाए रखने में मदद की।