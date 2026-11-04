डॉलर के मुकाबले 14 पैसे मजबूत हुआ रुपया, जानिए क्या रही वजह
बिज़नेस
बुधवार (4 नवंबर) को रुपये में मजबूती दिखी और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे चढ़कर 94.61 पर पहुंच गया। रुपये की इस बढ़त की वजह कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट और अमेरिकी डॉलर का कमजोर पड़ना था।
इसके साथ ही भारतीय शेयर बाजार में भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 435.10 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी में भी 115.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई। बाजार की इस तेजी ने भी रुपये को मजबूत बनाए रखने में मदद की।
विदेशी निवेशकों ने लगाए 6,800 करोड़ रुपये से ज्यादा
अमेरिकी डॉलर में 0.54 फीसदी की गिरावट और कच्चा तेल 103.09 डॉलर (करीब 9,700 रुपये) प्रति बैरल) पर सस्ता होना रुपये की इस बढ़त के लिए माहौल तैयार कर रहा था।
इस उछाल की सबसे बड़ी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी थी। पिछले 3 दिनों से वे भारतीय शेयरों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे थे और केवल मंगलवार को ही उन्होंने 6,836 करोड़ रुपये का निवेश किया।