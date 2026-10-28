विदेशी निवेशकों की खरीदारी से 400 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी 22,600 के पार

बाजार में गिरावट वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से ज्यादा रही। जहां 1,733 शेयरों में तेजी दिखी, वहीं 1,907 शेयर गिर गए और 176 शेयर अपरिवर्तित रहे।

इसके बावजूद, विदेशी निवेशकों ने जमकर खरीदारी की और 4,240 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे, जो करीब 2 महीनों में उनकी सबसे बड़ी खरीद थी, वहीं घरेलू निवेशकों ने 1,250 करोड़ रुपये के शेयर बेचे।

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी को बड़ी गिरावट से बचने के लिए 22,500 के स्तर से ऊपर टिका रहना बहुत जरूरी है। शुरुआती अस्थिरता के बाद इसी स्तर और ताजे विदेशी निवेश से बाजार को संभलने में मदद मिली।