विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों में 4,479 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया, जिसने बाजार को मजबूती दी। इसके साथ ही, एशियाई शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार की इस तेजी को और बढ़ाया।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई जैसे प्रमुख सूचकांकों में भी उछाल देखा गया।

भारत का मार्केट वोलैटिलिटी इंडेक्स भी एक फीसदी से ज्यादा गिर गया। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में बाजार में अनिश्चितता कम हो सकती है।