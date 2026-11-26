शेयर बाजार: सेंसेक्स 400 अंक उछला, निफ्टी 25,850 के करीब
गुरुवार (26 नवंबर) को सेंसेक्स अपने निचले स्तर से 400 अंक ऊपर आ गया, जबकि निफ्टी 25,850 के करीब बना रहा।
बाजारों में यह उछाल विदेशी निवेशकों की खरीदारी की वजह से देखने को मिला।
विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में अपनी खरीदारी जारी रखी, जिससे बाजार इस साल हुई कुछ गिरावट से उबर पाए और निवेशकों को थोड़ी राहत मिली।
विदेशी निवेश से बाजारों को मिली मजबूती
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय बाजारों में 4,479 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश किया, जिसने बाजार को मजबूती दी। इसके साथ ही, एशियाई शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों ने भी बाजार की इस तेजी को और बढ़ाया।
दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई जैसे प्रमुख सूचकांकों में भी उछाल देखा गया।
भारत का मार्केट वोलैटिलिटी इंडेक्स भी एक फीसदी से ज्यादा गिर गया। यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में बाजार में अनिश्चितता कम हो सकती है।