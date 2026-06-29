मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी 24,000 के करीब
शेयर बाजार में सोमवार (29 जून) को थोड़ी नरमी दिखी। सेंसेक्स 239.36 अंक गिरकर 76,861.11 पर आ गया, वहीं निफ्टी 24,000 के ठीक ऊपर बना रहा।
पिछले कुछ दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज बाजार में ज्यादातर शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। 2,200 से ज्यादा शेयर लाल निशान पर दिखे, जबकि 1,543 शेयरों ने बढ़त बनाई।
पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के अधिग्रहण की खबर से IT शेयरों पर असर
मुनाफा बुक करने और खास क्षेत्रों में हुए नुक़सान की वजह से बाजार पर दबाव दिखा। IT शेयरों को सबसे ज्यादा मार पड़ी। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के अधिग्रहण की खबर सामने आने के बाद उसके शेयर 10 फीसदी तक गिर गए।
ऊंचे मूल्यांकन और जोखिमों को लेकर निवेशकों में चिंता देखी गई। ऑटो शेयरों ने भी संघर्ष किया, जिससे उनका इंडेक्स करीब 2 फीसदी नीचे लुढ़क गया।
विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी का 24,100 के अहम स्तर को पार न कर पाना व्यापारियों को आगे के लिए सतर्क कर रहा है।