मुनाफावसूली के चलते सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी 24,000 के करीब

पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के अधिग्रहण की खबर से IT शेयरों पर असर

मुनाफा बुक करने और खास क्षेत्रों में हुए नुक़सान की वजह से बाजार पर दबाव दिखा। IT शेयरों को सबसे ज्यादा मार पड़ी। पर्सिस्टेंट सिस्टम्स के अधिग्रहण की खबर सामने आने के बाद उसके शेयर 10 फीसदी तक गिर गए।

ऊंचे मूल्यांकन और जोखिमों को लेकर निवेशकों में चिंता देखी गई। ऑटो शेयरों ने भी संघर्ष किया, जिससे उनका इंडेक्स करीब 2 फीसदी नीचे लुढ़क गया।

विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी का 24,100 के अहम स्तर को पार न कर पाना व्यापारियों को आगे के लिए सतर्क कर रहा है।