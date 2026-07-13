ईरान तनाव से सेंसेक्स 626 अंक गिरा, निफ्टी भी 184 अंक टूटा

ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य फिर से बंद किया

ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। यह वैश्विक तेल शिपमेंट का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है।

इसी कारण ब्रेंट क्रूड के दाम में 4 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया और यह 79.12 डॉलर (7,400 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया। भारत अपनी 85 फीसदी से ज्यादा तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, इसलिए जानकारों का मानना है कि महंगा कच्चा तेल देश में महंगाई बढ़ा सकता है और आयात बिल को भी बढ़ा सकता है। बाजार का वोलैटिलिटी इंडेक्स (इंडिया VIX) भी 10 फीसदी से ज्यादा उछल गया, जो दिखाता है कि निवेशक इस समय कितने आशंकित हैं। अगर, तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो शेयर बाजार में और भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।