शेयर बाजार में दिखा उतार-चढ़ाव, सुबह की तेजी के बाद सेंसेक्स 400 अंक लुढ़का

इस दौरान बाजार में मिला-जुला माहौल बना रहा। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में हल्की गिरावट देखने को मिली, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के 37 फीसदी से ज्यादा शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे।

एक तरफ जहां सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक लगभग एक फीसदी की बढ़त बनाने में कामयाब रहे, वहीं मेटल शेयरों में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली।

बाजार जानकारों का मानना है कि अगर, निफ्टी 24,700 के ऊपर टिका रहता है तो यह मौजूदा गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकती है।