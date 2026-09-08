शेयर बाजार: सेंसेक्स में 372 अंक की गिरावट, निफ्टी 23,700 से नीचे फिसला

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 97 डॉलर (9,200 रुपये) प्रति बैरल के करीब बनी हुई है। इससे भारत की आयात लागत बढ़ गई है, जो महंगाई और आर्थिक विकास में सुस्ती की चिंताएं बढ़ा रही है। जहां एक तरफ ज्यादातर सेक्टर्स खासकर IT और मीडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने इस ट्रेंड को पलट दिया।

दरअसल, सरकार द्वारा बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से इन शेयरों में उछाल आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हालांकि, संस्थागत निवेशकों ने बाजार में 846 करोड़ रुपये का निवेश करके थोड़ी राहत दी। इसके बावजूद, बाजार का माहौल सतर्क बना रहा क्योंकि सभी की निगाहें ईंधन की कीमतों और वैश्विक गतिविधियों पर टिकी हुई थीं।