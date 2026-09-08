शेयर बाजार: सेंसेक्स में 372 अंक की गिरावट, निफ्टी 23,700 से नीचे फिसला
मंगलवार (8 सितंबर) को शेयर बाजारों में फिर गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 372.96 अंक नीचे आ गया, वहीं निफ्टी भी 23,700 के स्तर से फिसल गया।
इस गिरावट के पीछे मुख्य वजहें कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और दुनियाभर में बढ़ता तनाव थीं। इन्हीं कारणों से बाजार में लगातार 5वें सप्ताह भी नुकसान हुआ है।
निवेशक इस महीने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका को लेकर भी घबराए हुए हैं, जिससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है।
डिफेंस सेक्टर के शेयरों में बढ़त
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 97 डॉलर (9,200 रुपये) प्रति बैरल के करीब बनी हुई है। इससे भारत की आयात लागत बढ़ गई है, जो महंगाई और आर्थिक विकास में सुस्ती की चिंताएं बढ़ा रही है। जहां एक तरफ ज्यादातर सेक्टर्स खासकर IT और मीडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, वहीं डिफेंस सेक्टर के शेयरों ने इस ट्रेंड को पलट दिया।
दरअसल, सरकार द्वारा बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने से इन शेयरों में उछाल आया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में करीब 2 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
हालांकि, संस्थागत निवेशकों ने बाजार में 846 करोड़ रुपये का निवेश करके थोड़ी राहत दी। इसके बावजूद, बाजार का माहौल सतर्क बना रहा क्योंकि सभी की निगाहें ईंधन की कीमतों और वैश्विक गतिविधियों पर टिकी हुई थीं।