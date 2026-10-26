शेयर बाजार: सेंसेक्स 284 अंक गिरा, निफ्टी 22,500 के नीचे फिसला

बाजार में केवल बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स भी दबाव में दिखे और उनमें गिरावट दर्ज की गई। रियल्टी, ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के शेयरों में भी नरमी बनी रही।

गिरने वाले टॉप शेयरों में इंफोसिस सबसे आगे रहा, जिसके शेयर 2.84 फीसदी तक गिर गए। हालांकि, एक अच्छी बात यह रही कि निजी बैंकों के इंडेक्स में थोड़ी तेजी आई और यह 0.47 फीसदी तक ऊपर चढ़ा। अब निवेशक आगे की दिशा तय करने के लिए वैश्विक रुझानों और कंपनियों के नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं।