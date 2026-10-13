भारतीय शेयर बाजार ने गंवाई बढ़त, सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का

भारतीय शेयर बाजार ने गंवाई बढ़त, सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का
बिज़नेस
मंगलवार (13 अक्टूबर) को शेयर बाजार ने सुबह की अच्छी शुरुआत के बाद अपनी बढ़त गंवा दी। सुबह 10:40 बजे सेंसेक्स दिन के उच्चतम स्तर से 250 अंक गिरकर 72,354.28 पर पहुंच गया।
निफ्टी भी 22,500 अंक के ठीक नीचे बना हुआ था। दोपहर से पहले तक करीब 3,700 शेयरों में कारोबार हुआ, जिनमें से ज्यादातर में गिरावट दर्ज की गई और बहुत कम ही शेयर बढ़त बना पाए।
निवेशकों में ब्याज दर बढ़ने की चिंता
कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर (करीब 9,950 रुपये) प्रति बैरल के पार चली गई हैं और बढ़ती खुदरा महंगाई 5.54 फीसदी तक पहुंचने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि कहीं ब्याज दरें न बढ़ जाएं।
विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में अगर, कोई अच्छी रिकवरी देखनी है तो इसे 22,600 अंक का स्तर पार करना होगा। ऐसे में जब वैश्विक और स्थानीय अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।