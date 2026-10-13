भारतीय शेयर बाजार ने गंवाई बढ़त, सेंसेक्स 250 अंक लुढ़का

कच्चे तेल की कीमतें 105 डॉलर (करीब 9,950 रुपये) प्रति बैरल के पार चली गई हैं और बढ़ती खुदरा महंगाई 5.54 फीसदी तक पहुंचने से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें डर है कि कहीं ब्याज दरें न बढ़ जाएं।

विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी में अगर, कोई अच्छी रिकवरी देखनी है तो इसे 22,600 अंक का स्तर पार करना होगा। ऐसे में जब वैश्विक और स्थानीय अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।