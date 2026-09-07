भारतीय शेयर बाजार में लगातार चौथे सप्ताह गिरावट, सेंसेक्स 250 अंक गिरा

IT सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में नरमी देखी गई। इंफोसिस, HCL टेक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) जैसी IT कंपनियों के शेयर 2 प्रतिशत तक गिरे, जबकि बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल के शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर चढ़ रही हैं, जिससे बाजारों पर और दबाव पड़ रहा है। इसके अलावा, इस सप्ताह शेयर बाजार में 11 नए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आ रहे हैं। इसकी वजह से निवेशक पुराने शेयरों से पैसा निकालकर इन नए IPO में लगा रहे हैं। इस महीने शेयर बाजार में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और जियो के बड़े IPO आने की भी उम्मीद है।

दूसरी तरफ, अमेरिका में मजबूत रोजगार के आंकड़ों ने भी चिंता बढ़ा दी है। इससे संकेत मिलता है कि वहां जल्द ही ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। इस स्थिति से भारत के साथ-साथ दुनियाभर के बाजारों पर भी और दबाव बढ़ने की आशंका है।