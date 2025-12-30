सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट, क्या है शेयर बाजार में सुस्ती की वजह?

भारतीय शेयर बाजार में आज वैश्विक बाजार के सुस्त रुक के कारण गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह की बढ़त के बाद सेंसेक्स में 300 अंकों की गिरावट देखने को मिली। दोपहर 12:15 बजे सेंसेक्स 180 अंक गिरकर 84,515.46 पर और निफ्टी 57 अंक घटकर 25,884.55 पर पहुंच गया। इससे पहले, सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 84,802 के ऊपरी स्तर पर था। मार्केट में गिरावट के दौरान 1500 से ज़्यादा शेयर गिरे, जबकि 170 से ज्यादा बिना बदलाव के रहे।

#1 विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी शेयर बाजार पर इस समय सबसे ज्यादा दबाव विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बना हुआ है। सोमवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने करीब 2,759 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। यह लगातार पांचवां दिन रहा जब विदेशी फंड बाजार से बाहर निकले हैं। लगातार पैसे निकलने से घरेलू बाजार कमजोर हुआ है। निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ी है, जिस वजह से मुनाफावसूली तेज हुई और बाजार संभल नहीं पाया है।

#2 कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर दुनिया के बड़े बाजारों में आई कमजोरी का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका के बाजारों में भी सोमवार को दबाव देखने को मिला। जब ग्लोबल बाजार कमजोर होते हैं, तो निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं। इसका असर फंड फ्लो पर पड़ता है और भारतीय बाजार में भी गिरावट का माहौल बन जाता है।

