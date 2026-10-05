25 साल की सबसे लंबी सप्ताहिक गिरावट से उबरा शेयर बाजार, जानिए क्या है वजह
8 मुश्किल सप्ताह के बाद भारत के सेंसेक्स और निफ्टी ने सोमवार (5 अक्टूबर) को आखिरकार तेजी पकड़ी। उन्होंने 25 सालों में अपनी सबसे लंबी साप्ताहिक गिरावट के सिलसिले को तोड़ दिया।
दिन की शुरुआत में सेंसेक्स 400 से ज्यादा अंक ऊपर चला गया। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की चिंताएं कम होने और कच्चे तेल की कीमतें गिरने से ट्रेडर्स को बहुत राहत मिली। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी 50 ने भी बाजारों के लिए एक अच्छी शुरुआत का संकेत दिया।
कमजोर रोजगार आंकड़ों का दिखा असर
अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों की वजह से बाजार का माहौल बदल गया। इससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना कम हो गई थी।
ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें गिरकर 101.6 डॉलर (करीब 9,600 रुपये) प्रति बैरल पर आ गईं, जिससे शेयरों पर दबाव भी कम हुआ। भले ही विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे थे और उन्होंने 94.84 अरब रुपये के शेयर बेच दिए, लेकिन घरेलू निवेशकों ने जमकर खरीदारी की।
इसके अलावा, HDFC बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अनूप बागची चर्चाओं में हैं। वे भारत के सबसे बड़े निजी बैंक के शीर्ष पद के लिए चुना जाने वाले पहले बाहरी व्यक्ति हैं।