अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) वॉल स्ट्रीट के मुख्य निगरानी सिस्टम कंसोलिडेटेड ऑडिट ट्रेल (CAT) का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है।

इसका मकसद स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर डीलर्स द्वारा ट्रेडिंग डाटा सीधे SEC को भेजकर निगरानी को और कड़ा करना है।

ऐसा करके CAT की ज्यादा लागत, निजता की चिंताओं और इसके खर्च को कौन उठाएगा? जैसी समस्याओं को ठीक करने का लक्ष्य है।