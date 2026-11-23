SEC ने CAT सिस्टम पर सीधे नियंत्रण का प्रस्ताव रखा
लेखन दिनेश चंद शर्मा
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) वॉल स्ट्रीट के मुख्य निगरानी सिस्टम कंसोलिडेटेड ऑडिट ट्रेल (CAT) का नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहता है।
इसका मकसद स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर डीलर्स द्वारा ट्रेडिंग डाटा सीधे SEC को भेजकर निगरानी को और कड़ा करना है।
ऐसा करके CAT की ज्यादा लागत, निजता की चिंताओं और इसके खर्च को कौन उठाएगा? जैसी समस्याओं को ठीक करने का लक्ष्य है।
हेरफेर रोकने के लिए बनाया था CAT
CAT को 2010 के फ्लैश क्रैश के बाद बनाया गया था, ताकि संदिग्ध ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर को पकड़ने में मदद मिल सके।
फिलहाल, इसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी (FINRA) की देखरेख में चलने वाली एक संस्था संभालती है, जिसे सिक्योरिटीज उद्योग से पैसा मिलता है।
हालांकि, इसकी ज्यादा कीमत और यह कितना निजी डाटा जमा करता है, इसको लेकर शिकायतें आती रही हैं।