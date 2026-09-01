SEBI 7 सितंबर से लागू करेगा ETF ट्रेडिंग के नए नियम

इन नए नियमों से यह साफ हो जाएगा कि ETF की कीमतें कैसे तय की जाएंगी और उनकी अधिकतम सीमा क्या होगी? इसके अलावा, बाजार खुलने से पहले (प्री-ओपन सेशन) एक नई 'कॉल नीलामी' (कॉल ऑक्शन) व्यवस्था भी शुरू की जा रही है।

SEBI ने ऐसे उपाय भी किए हैं, ताकि कभी ट्रेडिंग के बाद सौदे (सेटलमेंट) पूरे होने में कोई अड़चन आती है तो उसे आसानी से सुलझाया जा सके और काम अटके नहीं।