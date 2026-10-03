SEBI की कमोडिटी बाजार में ट्रेडिंग के नियम बदलने की तैयारी

SEBI की योजना है कि इन बदलावों को अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। पहले अनुबंधों धीरे-धीरे बढ़ने दिया जाएगा और उसके बाद ही फिजिकल सेटलमेंट की जरूरत होगी।

इस विषय पर SEBI ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत पूरी कर ली है। जल्द ही इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। कमोडिटी बाजार में वस्तु एवं सेवा कर (GST) से जुड़े मुद्दों को भी SEBI हल करने की कोशिश कर रहा है।

इसके साथ ही 'प्रोजेक्ट जाग्रूक' के तहत SEBI किसानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSMEs) और हेजर्स को डेरिवेटिव्स के बारे में बेहतर जानकारी देना चाहता है। इससे वे सभी लोग सुरक्षित तरीके से बाजार में हिस्सा ले पाएंगे।

पांडे ने साफ किया कि सब कुछ आसान बनाने के बावजूद SEBI भरोसे और नियमों के पालन से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा, "भरोसे और बाजार की पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए।"