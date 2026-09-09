SEBI ने विदेशी फर्मों की हेराफेरी पर कसी नकेल, भारतीय बाजार होगा और भी पारदर्शी

SEBI का मकसद आम निवेशकों को सुरक्षित रखना है और यह पक्का करना है कि हर कोई बाजार में ईमानदारी से काम करे। नियामक अब संदिग्ध ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है।

ऐसी फर्मों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। यहां तक कि बैंक ऑफ अमेरिका, कैपिटल ग्रुप और घरेलू ब्रोकरेज मानसी शेयर जैसी बड़ी कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं क्योंकि इन पर गैर-सार्वजनिक जानकारी साझा करने या इसी तरह के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप हैं। इसका साफ संदेश है कि भारत के बाजारों को पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं।